Coop Bari,anche un 'corner sushi' con restyling sede Japigia

(ANSA) - BARI, 25 NOV - Riparte completamente rinnovato l'ipercoop di Bari Japigia, all'interno del centro commerciale Mongolfiera, grazie all'impegno di Coop Alleanza 3.0: il punto vendita servirà gli abitanti del quartiere e i 60 mila soci di Bari in modo più completo e moderno, con la novità assoluta rappresentata da un nuovo "corner Sushi". C'è anche un'offerta destinata ai nuovi soci che prevede, a fronte del costo della quota sociale per chi si iscrive dal 1 al 15 dicembre, un buono spesa del valore di 25 euro spendibile fino a fine anno. I lavori di restyling hanno portato anche all'ampliamento del servizio "Salvatempo", con incremento di 70 "terminalini" e delle postazioni delle casse fai-da-te passate da 4 a 8 per velocizzare i tempi di spesa e pagamento degli acquisti.

Oggi al taglio del nastro hanno partecipato Francesca Bottalico, assessora comunale al Welfare, Annarita Marinelli, direttore dell'Area Puglia Basilicata di Coop Alleanza 3.0, Vittorio Varone, direttore di Rete di Coop Alleanza 3.0, Giovanni Pagano, coordinatore Area Sud delle Politiche sociali e relazioni territoriali della Cooperativa, Lorenzo Marzulli, presidente del Consiglio di Zona soci Bari Matera, e Carmelo Rollo presidente Legacoop Puglia.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono state presenti anche le operatrici del Centro antiviolenza del Comune di Bari, tra cui la referente Maria Lucrezia Pipino, che hanno promosso una attività di sensibilizzazione per soci e clienti. Inoltre, fino a fine novembre Coop Alleanza promuove la campagna solidale "Noi ci spendiamo, e tu?": i soci che scelgono i prodotti Solidal Coop e i prodotti Frutti di pace contribuiscono con l'1% della loro spesa a sostenere 40 centri antiviolenza, di cui 8 pugliesi.

