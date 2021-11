Ex cc ucciso: nuovamente arrestato presunto omicida

(ANSA) - LECCE, 24 NOV - E' stato nuovamente arrestato dai carabinieri Michele Aportone, il 70enne di San Donaci accusato di aver ucciso a fucilate la sera dello scorso 3 maggio il carabiniere in quiescenza Silvano Nestola per via della relazione sentimentale che questi aveva avuto con la figlia di Aportone e avversata dalla famiglia.

Aportone è stato raggiunto da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip Sergio Tosi, dopo che la scorsa settimana i giudici del Tribunale del Riesame avevano annullato la prima ordinanza per mancanza di valutazione autonoma da parte dello stesso gip. (ANSA).