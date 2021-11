Ambiente: 'Scelgo il pianeta', a Bari festival sostenibilità

(ANSA) - BARI, 24 NOV - Dieci giorni dedicati al pianeta, con sedici incontri di approfondimento in compagnia di ospiti illustri, come docenti, divulgatori scientifici, giornalisti e fotografi, la proiezione di sei documentari e quattro mostre: "Archeoplastica", "Poster for Tomorrow: A Planet for tomorrow", "Il pianeta di Greta" e l'esclusiva mostra internazionale "Planet or Plastic?" prodotta da National Geographic.È quanto propone "Io scelgo il Pianeta", il primo festival a Bari dedicato al tema della sostenibilità ambientale, in programma dal 26 novembre al 5 dicembre all'interno dei teatri Kursaal Santalucia e Margherita e in altri luoghi della città e che è stata presentato stamattina.

Ideata e organizzata da Cime, la rassegna gode del sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari, della partecipazione dell'Università degli Studi di Bari - Corso di Laurea in Scienze Ambientali e dell'esclusiva collaborazione di National Geographic Italia e Rai Documentari.

L'evento affronterà i temi della salvaguardia dell'ambiente spaziando dagli incontri tematici alle esposizioni, dalle performance artistiche alle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio, sotto la direzione scientifica di Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia e delle riviste mensili di settore Le Scienze e Mind. (ANSA).