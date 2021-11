Premi: cinque Ambasciatori terre di Puglia a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - L'Associazione dei Pugliesi di Milano festeggia i 100 anni premiando - sabato prossimo a Palazzo Cusani - cinque Ambasciatori di terre di Puglia: il generale Guglielmo Miglietta, la ballerina Nicoletta Manni, il Consorzio per la tutela del Pane di Altamura Dop, il giornalista Antonio Troiano e l'azienda vinicola di Leporano (Taranto) Varvaglione 1921.

Miglietta è a capo del Comando di Reazione Rapida della Nato di Solbiate Olona (Varese). Nicoletta Manni è prima ballerina del Teatro alla Scala. Troiano è il responsabile della redazione Cultura del Corriere della Sera e direttore dell'inserto domenicale La Lettura.

Dopo lo stop dell'anno scorso a causa della pandemia, il Premio, giunto alla quindicesima edizione, coincide appunto quest'anno con il centenario dell'Associazione regionale pugliesi di Milano, nata nel 1921 e ora guidata dal generale Camillo de Milato. Il titolo di Ambasciatore di terre di Puglia è stato conferito, in passato, a importanti personalità e istituzioni del mondo scientifico, culturale e caritativo.

"Quest'evento - spiega il presidente de Milato - è destinato sempre di più ad essere un momento forte di aggregazione, confronto e condivisione tra vecchie e nuove migrazioni, soprattutto dopo la pandemia che nell'ultimo anno e mezzo ha impedito di vivere pienamente la vita associativa che non si è comunque mai fermata. Inoltre, rappresenta un momento d'orgoglio ma anche uno sprone per gli oltre duecentomila pugliesi che vivono e lavorano a Milano". (ANSA).