Comunali: a Manfredonia vince candidato centrodestra

(ANSA) - MANFREDONIA, 22 NOV - Con 11545 preferenze pari al 56,20% dei votanti Gianni Rotice candidato per il centro destra è il nuovo sindaco di Manfredonia (Foggia). Rotice, ingegnere di 54 anni ed ex presidente di Confindustria Foggia ha battuto il suo competitor Gaetano Prencipe (centrosinistra) che si è fermato al 43,80% dei consensi.

Nel turno di ballottaggio Rotice ha potuto contare anche sull'appoggio alcune liste civiche che, al primo turno, facevano parte della coalizione del Movimento 5 Stelle. Il comune di Manfredonia era stato sciolto per infiltrazioni mafiose nell'ottobre 2019.

"Non è la mia vittoria è quella dei miei concittadini" - ha detto il neo sindaco - è la vittoria della città. Manfredonia è libera. Abbiamo scritto la storia, noi siamo la gente del fare.

È una vittoria dei cittadini onesti di Manfredonia. Ora si inizia ad affrontare tutti i problemi e tutte le esigenze che i cittadini in questi mesi mi hanno posto". (ANSA).