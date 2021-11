Calcio: Bari espugna Andria con super Antenucci

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Il Bari espugna lo Stadio degli ulivi e blinda il primo posto in classifica infliggendo una pesante sconfitta all'Andria: lo 0-3 finale nel derby è il risultato di una gara ordinata in fase di contenimento e spietata negli ultimi venti metri dell'undici guidato dal tecnico Michele Mignani.

La capolista, sostenuta dal tifo di oltre duemila sostenitori nel settore ospiti, è passata in vantaggio al 20' con un rigore trasformato da Antenucci, ha raddoppiato con un gol di rapina di Paponi nell'area piccola al 38', e ha chiuso i conti con la doppietta del bomber ex Spal che al 27' della ripresa ha battuto il portiere andriese Dini con un diagonale.

Dopo alcune prestazioni esterne poco convincenti, il Bari - che era stato eliminato dall'Andria in Coppa Italia ad agosto - ha ritrovato smalto e concretezza grazie alla regia di Maita e alle finalizzazioni di Paponi e Antenucci (al sesto centro stagionale), ben coadiuvati dall'estro di Botta. Strada in salita verso la salvezza, invece, per l'Andria, che ha nella difesa poco arcigna il proprio punto debole.

Prima del fischio d'inizio le due squadra hanno osservato un minuto di silenzio per sensibilizzare i più giovani sul tema della sicurezza stradale. (ANSA).