Vaccini: Puglia riapre 50 hub e punta su medici e 300 farmacie

(ANSA) - BARI, 19 NOV - Verranno riattivati circa 50 hub vaccinali, ai quali si aggiungeranno circa 300 farmacie, gli hub aziendali e l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta: così la Regione Puglia riorganizza la propria campagna vaccinale anti Covid per accelerare sulla somministrazione delle terze dosi e raggiungere chi invece ancora non si è sottoposto nemmeno ad una dose. A presentare in conferenza stampa la nuova fase della campagna vaccinale sono stati il governatore Michele Emiliano e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro. Mediamente, le Asl dovranno garantire almeno 26mila somministrazioni al giorno. "Non abbiamo problemi di scorte di vaccini, al momento abbiamo 800mila dosi a disposizione e ne arriveranno altre 300mila", ha garantito Montanaro. (ANSA).