Si aprono le 'Stanze segrete',a Bari visita all'antico forno

(ANSA) - BARI, 19 NOV - Domani dalle 9:30 alle 12:00 il Segretariato regionale riaprirà le 'stanze segrete' e l'antico forno dell'Isolato 49 a Bari vecchia in occasione delle aperture straordinarie dei luoghi della Cultura.

L'Isolato 49 del centro antico di Bari, attuale sede degli uffici del Segretariato regionale del Ministero della Cultura, è un aggregato di corpi di fabbrica che conserva l'assetto originario dell'impianto medioevale. Il cuore dell'isolato racchiude un pregevole forno da pane di epoca rinascimentale, generalmente non aperto al pubblico. Rimasto in uso dal '500 sino agli anni '80 del secolo scorso, il forno rimanda alla consuetudine della cottura di pane in forni di quartiere gestiti da fornai che ne consentivano l'utilizzo anche a privati.

Attraverso il racconto delle vicende storiche che hanno visto protagonista l'isolato 49, sarà proposta ai visitatori una suggestiva narrazione della storia millenaria della città di Bari. (ANSA).