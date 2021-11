Sanità: Bardi, in Basilicata assunti specializzandi UniBari

(ANSA) - POTENZA, 19 NOV - La Regione Basilicata e l'Università degli studi di Bari hanno sottoscritto un accordo "per l'assunzione a tempo determinato e parziale di medici specializzandi presso le aziende sanitarie e ospedaliere operative sul territorio lucano".

Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Giunta lucana specificando che il contratto non potrà avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi".

Il governatore lucano, Vito Bardi, ha evidenziato che "la pandemia in Basilicata ha fatto emergere una serie di criticità che vengono da lontano. Fra quelle di maggiore rilievo la cronica carenza di personale medico e sanitario e, in particolare, di medici specialisti". (ANSA).