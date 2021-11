Covid: in Puglia nessun morto e 284 positivi, l'1,37% dei test

(ANSA) - BARI, 19 NOV - Sono 284 i nuovi casi registrati oggi in Puglia su 20.720 test Covid-19. Non ci sono decessi. Il tasso di positività è dell'1,37%. Questa la suddivisione dei casi: Provincia di Bari: 80; Provincia di Bat: 28; Provincia di Brindisi: 18; Provincia di Foggia: 64; Provincia di Lecce: 30; Provincia di Taranto: 67; Provincia in definizione: -3. Sono 3.811 le persone attualmente positive, 149 quelle ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva. (ANSA).