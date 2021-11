Covid: Emiliano, chi non è vaccinato lo faccia subito

(ANSA) - BARI, 19 NOV - "La Puglia deve riprendere la testa nella classifica nazionale nel numero di vaccinati e per qualità della campagna, come era sino a qualche mese fa. Innanzitutto, dobbiamo chiamare tutte le persone che non sono vaccinate per invitarle a farlo, perché ci sono migliaia di pugliesi che ancora non hanno fatto nemmeno una dose e credo sia arrivato il momento che la facciano. Voglio richiamare tutti quelli che non si sono vaccinati a farlo il prima possibile e a tutti quelli che si sono vaccinati voglio dire che non è finita qui, c'è la terza dose". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante una conferenza stampa per presentare la riorganizzazione della campagna vaccinale anti Covid.

Emiliano ha sottolineato che anche negli ultimi mesi di apparente normalità "sono morte molte persone" e la "stragrande maggioranza non era vaccinata, gli altri avevano comorbilità importanti". "Noi - ha aggiunto - ripartiremo da fragili e dagli immunocompromessi, abbiamo mobilitato tutti i centri specialisti che chiameranno i pazienti per sottoporsi alla terza dose".

(ANSA).