A Lecce sgomberato immobile occupato da senzatetto

(ANSA) - LECCE, 17 NOV - Un immobile divenuto abusivamente rifugio per senzatetto ma anche luogo usato dalla criminalità per traffici illeciti, è stato sgomberato e messo in sicurezza a Lecce dalle forze dell'ordine. Lo stabile, che si trova in via san Pietro in Lama, già negli anni scorsi è stato al centro di numerosi interventi da parte delle forze di polizia su richiesta della proprietà.

Verificato anche lo stato di pericolosità dello stabile per la sicurezza pubblica, accertata l'assenza di minori e di soggetti fragili, è scattato quindi l'intervento di ordine pubblico. Sono stati allontanati tre stranieri, regolari sul territorio, e un cittadino albanese, già sottoposto a provvedimento di espulsione, verrà accompagnato nelle prossime ore alla frontiera di Brindisi per il rimpatrio. Sorpresi anche due italiani, entrambi denunciati a piede libero per occupazione abusiva di immobile. Con loro anche un cane di grossa taglia che è stato affidato al servizio veterinario e portato al canile comunale. Tra le varie masserizie inoltre sono state rinvenute sei bombole del gas. (ANSA).