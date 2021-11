Maltempo, traghetto Termoli-Tremiti resta in porto

(ANSA) - TERMOLI, 16 NOV - Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (Foggia) a causa del maltempo. Il mare in burrasca di oggi ha impedito alla motonave "Isola di Capraia", che effettua giornalmente il trasporto merci e passeggeri tra la costa molisana e le Diomedee, di salpare alla volta di San Domino.

In mattinata l'imbarcazione aveva rinviato la partenza alle 13 e poi la decisione del comandante di restare nello scalo. Il bollettino meteomarino diramato dalla Capitaneria di Porto ha segnalato la burrasca marina con vento di sud-est forza 7.

(ANSA).