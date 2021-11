Droga: 4 kg di marijuana nel bagagliaio, arrestato 50enne

(ANSA) - BARI, 16 NOV - Nascondeva nel bagagliaio dell'auto oltre 4 chili di marijuana. La Polizia ha arrestato un 50enne del Brindisino, con precedenti per contrabbando e crimini sessuali, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'uomo è stato fermato per un controllo sulla Statale 16 all'altezza di Monopoli, nel Barese. Nel portabagagli gli agenti hanno trovato una valigia che emanava un forte odore, caratteristico della marijuana e, infatti, all'interno c'erano quattro buste contenenti infiorescenza di marijuana per un totale di 4,1 kg. La droga, al dettaglio, avrebbe fruttato circa 30.000 euro di guadagno illecito. Il 50enne si trova ora nel carcere di Bari in attesa di convalida dell'arresto in flagranza. (ANSA).