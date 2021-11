Calcio: operata giocatrice Pink Bari, in campo tra due mesi

(ANSA) - BARI, 16 NOV - Si è infortunata un mese e mezzo fa durante una partita della nazionale moldava di calcio femminile e, dopo l'intervento al menisco eseguito con successo nel Policlinico di Bari, la giocatrice della Pink Bari Cristina Cerescu potrà tornare in campo già a gennaio.

L'atleta, 26 anni, di nazionalità moldava, centrale difensivo della Pink Bari, si era infortunata durante una partita della nazionale, procurandosi una lesione da impatto del ginocchio. La calciatrice è stata assistita dallo staff medico dell'unità operativa di Ortopedia e traumatologia del Policlinico di Bari, guidata dal professor Biagio Moretti, responsabile sanitario della squadra. In un primo momento le è stata somministrata una terapia per ridurre l'infiammazione dell'osso e dei tendini; successivamente è stata sottoposta a intervento chirurgico per la sutura della lesione meniscale e per la pulizia e rigenerazione della cartilagine del femore e della rotula.

Cerescu potrà tornare in campo già a gennaio con la Pink Bari, attualmente al primo posto del campionato italiano femminile di calcio di serie B.

A eseguire l'operazione chirurgica è stato il dottor Lorenzo Moretti, che si occuperà anche di seguire il percorso riabilitativo della giocatrice. "Ci vorranno due mesi per il recupero completo" dice, spiegando che l'atleta "seguirà la fisioterapia sia con lo staff della squadra, sia in clinica ortopedica nel nostro ambulatorio specializzato per le prove biomeccaniche". (ANSA).