Furto rame in ex Palagiustizia Bari sgomberato, due arresti

(ANSA) - BARI, 13 NOV - Si sono introdotti all'interno dell'ex Palagiustizia barese di via Nazariantz, sgomberato tre anni fa per rischio crollo, e sono stati sorpresi al secondo piano dell'ex Tribunale dalla Polizia di Stato mentre armeggiavano su di una cassetta di derivazione, da cui avevano già asportato cavi di rame. Un 36enne e un 42enne, entrambi baresi con precedenti di polizia, sono finiti agli arresti domiciliari per furto aggravato consumato in concorso.

Dopo una segnalazione al 113, relativa a due persone sospette notate davanti al cancello d'ingresso dell'ex Tribunale, due volanti della Questura sul posto hanno trovato una fiat Croma parcheggiata con i finestrini abbassati, proprio davanti all'ingresso principale e, dopo aver scavalcato il cancello chiuso, hanno sorpreso all'interno dell'edificio i due.

Perquisiti e condotti in Questura, sono stati arrestati in flagranza mentre il materiale rinvenuto, il rame e gli arnesi da scasso, è stato sottoposto a sequestro. (ANSA).