Festival cinema europeo: miglior film Fox in a Hole

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - E' "Fox in a Hole", film austriaco di Arman T.Riahi ad aggiudicarsi l'Ulivo d'oro come miglior pellicola al termine della settimana del Festival del cinema europeo di Lecce, che ha segnato il ritorno in sala del pubblico salentino con una rassegna ricca di titoli e di film provenienti da tutt'Europa.

Il film vincitore, come ha sottolineato la giuria, racconta la solitudine e la speranza che l'arte possa rendere liberi rompendo ogni incomunicabilità.

Numerosi sono stati i lavori proiettati nella kermesse sostenuta da Apulia Film Commission e iniziata il 6 novembre, tanti gli artisti sul palco, pronti a rispondere alle domande del pubblico e degli studenti: Carlo Verdone, Alessandro Preziosi. E poi l'intramontabile Giovanna Ralli e István Szabó, regista ungherese già vincitore di un premio Oscar, che hanno ricevuto l'ulivo d'oro alla carriera e hanno parlato della loro storia e dei lavori più datati e più recenti.

Stasera alle 20 la cerimonia premiazione dei vincitori.

Il premio speciale della giuria è andato ex aequo a "A Good Man" di Marie-Castille Mention-Schaar e a "When I'm Done Dying" di Nisan Dağ. Il premio Mario Verdone, giunto alla XII edizione e assegnato dai fratelli Carlo, Luca e Silvia Verdone è andato ad Alice Filippi per il film "Sul più bello". In scena anche numerosi cortometraggi. Una sezione è stata dedicata agli under 35. (ANSA).