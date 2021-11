Ex Ilva: Fiom a Bernabè,senza risposte ci sarà mobilitazione

(ANSA) - TARANTO, 12 NOV - "Così come non si può pretendere di risolvere i problemi in due mesi, non si può pretendere che lavoratori in cassa integrazione da anni, al centro di un lacerante conflitto tra salute e lavoro, obbligati a lavorare in impianti senza manutenzione e a rischio crescente di insicurezza, se ne stiano zitti e buoni. Senza risposte dal Governo e da Acciaierie d'Italia per noi inizia una nuova fase di mobilitazione". Lo dichiarano in una nota congiunta Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia.

(ANSA).