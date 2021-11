Covid: in Puglia 3 morti e 265 positivi, l'1,35% dei test

(ANSA) - BARI, 12 NOV - Su 19.628 test eseguiti in Puglia sono risultate positive oggi al Covid 265 persone, con un tasso di positività dell'1,35%. Tre i deceduti. I nuovi casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 80, nella Bat 7, nel Brindisino 35, nel Foggiano 58, nella provincia di Lecce 27, in quella di Taranto 57, una persona è residente fuori regione. Sono 3.631 le persone attualmente positive, 159 quelle ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva. (ANSA).