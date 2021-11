Vaccini: in Puglia 74 hub, pronto potenziamento per 3/a dose

(ANSA) - BARI, 11 NOV - In Puglia allo stato attuale sono attivi 74 hub vaccinali per la campagna anti Covid-19: 18 a Bari e provincia, 8 nella Bat, 11 nel Brindisino, 20 nel Foggiano, 10 nel Leccese e 7 nel Tarantino. Il numero, però, è destinato a salire entro dicembre, quando la terza dose verrà somministrata anche alla fascia di età tra i 40 e 59 anni. Il dipartimento Salute e le sei Asl sono al lavoro per individuare altre strutture da poter impiegare per la campagna vaccinale, si ipotizza l'uso degli attuali centri dei dipartimenti di Igiene oppure l'individuazione di edifici in disuso da poter attrezzare in tempi rapidi. Tra qualche giorno sarà possibile anche vaccinarsi contro il Covid nelle farmacie, l'accordo è stato firmato e sono nella fase conclusiva le operazioni tecniche per poter rifornire i farmacisti delle dosi necessarie.

Ci vorranno ancora una decina di giorni circa per la partecipazione alla campagna dei medici di famiglia: in settimana è stata trovata l'intesa tra organizzazioni sindacali e Regione, i medici di medicina generale potranno somministrare le dosi ai loro pazienti in ambulatorio o a domicilio. Saranno i medici stessi a contattare i loro assistiti.

Tre, invece, le modalità di prenotazione per tutti gli altri: il sito internet 'La Puglia ti vaccina', il numero verde 800.713.931, oppure recandosi direttamente nelle farmacie. Si può andare negli hub anche senza prenotazione, ma dalla Regione consigliano di fissare preventivamente l'appuntamento per evitare attese e assembramenti. Al momento, non sono previsti open days. (ANSA).