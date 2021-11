Al via le riprese di Questa notte parlami dell'Africa

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Dopo tre settimane di riprese in Kenya, a Watamu e Malindi, si è spostato in Puglia per due settimane il set di Questa notte parlami dell'Africa, primo lungometraggio narrativo diretto da Carolina Boco e Luca La Vopa, tratto dall'omonimo romanzo di Alessandra Soresina. Nel cast Roberta Mastromichele, Corrado Fortuna, Diane Fleri, Marlon Joubert, Maria Grazia Cucinotta e la debuttante kenyota Grace Neema Enock. Un film sul valore universale dell'amicizia, in cui l'incontro tra due donne diventa il simbolo dei due mondi che rappresentano: l'Europa e il mondo arabo-africano. Questa notte parlami dell'Africa è prodotto da Draka Production di Corrado Azzollini in coproduzione con Italian Dreams Factory e Seven Dreams Productions, con il contributo di Apulia Film Commission e Regione Puglia (a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020), con fondi del ministero della Cultura e il patrocino del Comune di Molfetta, partner la compagnia aerea Ethiopian Airlines. Sarà distribuito prossimamente per l'Italia da Draka Distribution. (ANSA).