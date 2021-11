Cinema: a Lecce un film sul Dams, "dopo di noi si trova lavoro"

(ANSA) - LECCE, 10 NOV - "Il grande dubbio del Dams è su cosa andranno a fare i ragazzi dopo. Il nostro riscontro è molto positivo, si trova lavoro. Non sono lavori come avvocato, medico, ma significativi e importanti". Lo ha detto il direttore del Dams di Bologna, Giacomo Manzoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione del docufilm "Andate a Lavorare - Dams, la nascita di un mito", di Ambrogio Lo Giudice, proprio sul Dams, in concorso nella sezione Cinema e realtà al Festival del cinema europeo di Lecce.

Nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'Apulia film Commission come modello per la produzione dell'audiovisivo e del territorio attraverso di esso. Hanno partecipato anche il regista Lo Giudice e il docente Luca Bandirale per il Dams di Unisalento. Per la quinta giornata del festival, questa sera, protagonisti i fratelli Carlo e Luca Verdone, presenti in sala per "7 chili in 7 giorni", per la prima volta sul grande schermo in versione restaurata da Infinity+ e disponibile sul channel di Mediaset Infinity dall'11 novembre. In sala oggi anche il quinto e il sesto film in concorso per l'ulivo d'oro: nel pomeriggio la produzione polacca "Love Tasting" di Dawid Nickel, in serata "Only Human" con la presenza del regista Igor Ivanov. Per la sezione commedia europea il regista francese Pascal Rabate incontrerà il pubblico per la proiezione di "The Voiceless".

Alle 19 per l'omaggio a Giovanna Ralli - il cui arrivo a Lecce è previsto per venerdì - si potrà vedere "Villa Borghese" di Gianni Franciolini. (ANSA).