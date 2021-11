Petruzzelli: Franceschini, bene attenzione al contemporaneo

(ANSA) - BARI, 09 NOV - "Davvero una bellissima iniziativa, una fondazione lirica che investe sul presente e su otto compositori italiani, musica nuova, musica contemporanea. E' davvero un modo di investire non soltanto su quello che di straordinario abbiamo e che ci hanno lasciato le generazioni precedenti, ma anche sul contemporaneo". E' quanto afferma il ministro per la Cultura, Dario Franceschini, in merito alla rassegna 'Aus Italien: istantanee musicali di otto compositori italiani', ideata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli e realizzata in streaming nella stagione 2021. Otto concerti dedicati alle creazioni di altrettanti compositori italiani viventi di fama internazionale: Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele, Pasquale Corrado, Carlo Boccadoro, Michele dall'Ongaro, Caterina di Cecca, Luca Francesconi e Silvia Colasanti che sono stati trasmessi da gennaio a marzo 2021, registrando oltre 145.000 visualizzazioni. "E' importante per noi che il ministro Franceschini sia intervenuto sui contenuti e il significato di questa rassegna", afferma il sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli, Massimo Biscardi. "Al ministro Dario Franceschini va il ringraziamento di tutta la Fondazione - aggiunge il sovrintendente - per le parole di apprezzamento. Rappresentano per noi un incoraggiamento importante che ci sprona a dare vita a nuovi progetti per la diffusione della cultura musicale in Italia e nel mondo". (ANSA).