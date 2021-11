Covid: in Puglia 241 nuovi casi (1,08% test) e un decesso

(ANSA) - BARI, 09 NOV - Oggi in Puglia si registrano 241 nuovi casi di Coronavirus (1,08% dei 22.230 test) e un decesso.

I casi sono così distribuiti: 42 in provincia di Bari, 19 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 23 in quella di Brindisi, 26 nel Foggiano, 39 nel Leccese e 89 in provincia di Taranto.

Altri tre casi riguardano residenti fuori regione.

Delle 3.531 persone attualmente positive 152 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. (ANSA).