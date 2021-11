Pnrr: Uil Puglia, occasione unica ma Sud faccia sistema

(ANSA) - BARI, 08 NOV - "Questa occasione unica che abbiamo dovremmo sfruttarla per avvicinare il Sud alle regioni del Nord, abbiamo la necessità di capire i fondi che saranno investiti in Puglia e al Sud e abbiamo chiesto che le regioni del Sud facciano sistema. Il Sud deve riprendere a marciare come stava facendo prima del Covid". Lo ha detto il segretario generale della Uil Puglia Franco Busto, parlando del Pnrr in apertura dei lavori della tappa barese del tour itinerante che la Uil sta facendo in tutta Italia dal titolo 'Nelle piazze con le persone per ridisegnare l'Italia'.

"Vogliamo dire la nostra e coinvolgere quanta più gente possibile su alcune decisioni, sulla scuola, sulla sanità, sull'industria - ha spiegato Busto - . Sul Pnrr non abbiamo ancora notizie certe, se non i massimi sistemi presentati in Europa senza il minimo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Inoltre vogliamo fare chiarezza su alcune questioni, prima fra tutte la riforma delle pensioni. Non siamo d'accordo sulla continuazione della legge Fornero che è stata una grande rapina ai danni dei lavoratori, è servita solo a fare cassa.

Dobbiamo capire che i lavori non sono uguali e si deve andare in pensione con tempi diversi".

La due giorni barese, in piazza della Libertà, si è aperta oggi con un convegno sulla scuola. Seguiranno incontri sull'artigianato, il Pnrr e la sicurezza sul lavoro, ambiente agricoltura e infrastrutture, ai quali interverranno di volta in volta i vertici sindacali di settore e gli esponenti locale delle istituzioni. (ANSA).