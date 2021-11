Natale: sindaco Taranto,sarà con luci, colori e divertimento

(ANSA) - TARANTO, 06 NOV - "Quest'anno Taranto avrà un grande Natale, con luminarie, alberi, filodiffusione, pista di ghiaccio e tanto altro". Lo sottolinea il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci anticipando alcuni dettagli delle numerose iniziative che caratterizzeranno il periodo natalizio. Il Comune spiega che "tornerà la ruota panoramica in piazza Garibaldi, affiancata da una meravigliosa giostra dei cavalli d'epoca, così come la pista di ghiaccio in piazza della Vittoria. Le luci, oltre a illuminare le più importanti vie commerciali, riempiranno di atmosfera natalizia anche le periferie".

Saranno arricchiti "anche gli addobbi a tema - precisa il sindaco - nella Città Vecchia. Il resto delle periferie non sarà da meno: stiamo preparando attività in ogni quartiere della città. Concerti, mercatini ed eventi, sempre nei limiti di quello che l'emergenza sanitaria consentirà, completeranno l'offerta. E poi un grande evento la sera del primo gennaio che si aggiungerà al concerto di Capodanno al Teatro Comunale Fusco".

Sarà, conclude Melucci, "un grande Natale, dedicato alle luci, ai colori, alle periferie e ai ragazzi. Perché ormai Taranto ci ha abituato così". (ANSA).