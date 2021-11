Senior Italian Open a Kingston, Canonica chiude terzo

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Il Senior Italian Open di golf va al sudafricano James Kingston che, con un parziale finale di 68 (-4) su un totale di 205 (70 67 68, -11) colpi, in Puglia supera in volata lo svedese Joakim Haeggman (da solo in testa dopo il secondo round e che ha pagato a caro prezzo un bogey alla buca 17), runner up con 206 (-10). Al San Domenico Golf (par 72) di Savelletri di Fasano (Brindisi), terzo posto con 207 (-9) per Emanuele Canonica, il migliore tra gli azzurri.

Stesso score del piemontese per gli inglesi John Bickerton, Peter Wilson e David Shacklady. Mentre ha chiuso in 7/a posizione con 208 (-8) il gallese Stephen Dodd, vincitore nel 2016 e secondo nell'ordine di merito del Legends Tour 2021. Il torneo, ultimo atto dell'Italian Pro Tour 2021, ha visto in gara anche Costantino Rocca, tra i pionieri del golf tricolore, che s'è classificato 59/o con 230 (+14).

A far festa è dunque Kingston, protagonista di un ultimo giro bogey free con quattro birdie che lo ha visto risalire dalla seconda posizione. Il successo ha fruttato al sudafricano - che nel palmares vanta due titoli sull'European Tour, quattro sull'Asian Tour, undici sul Sunshine Tour e due sul Legends Tour - 45.000 euro a fronte di un montepremi complessivo di 300.000.

Chiuderà l'evento domani, sabato 6 novembre, la Pro-Am a cui prenderanno parte, tra gli altri, Roberto Donadoni e Stefano Nava. (ANSA).