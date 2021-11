Petruzzelli: Il gallo d'oro in scena dall'11 al 17 novembre

(ANSA) - BARI, 05 NOV - Il gallo d'oro di Nikolaj Rimskij-Korsakov, su libretto di Vladimir Bel'skij, sarà in scena al teatro Petruzzelli di Bari giovedì 11 e venerdì 12 novembre (alle 20.30), sabato 13 e domenica 14 novembre (alle 18.00), martedì 16 novembre (alle 20.30) e mercoledì 17 novembre (alle 18.00). L'opera fantastica in un prologo, due atti ed un epilogo, è basata su "Il racconto del gallo d'oro" di Aleksandr Puškin, scritto nel 1834.

L'allestimento scenico è una produzione dell'Helikon Opera di Mosca, per la regia di Dmitry Bertman e la direzione di Yevgeny Brazhnik che condurrà l'Orchestra del Petruzzelli e il Coro del Teatro, preparato da Fabrizio Cassi. Le scene e costumi sono di Ene-Liis Semper, il disegno luci di Thomas Hase, le coreografie di Edwald Smirnov.

Daranno vita all'opera: Mikhail Guznov (Lo Zar Dodon 11, 13, 16 novembre) Alexay Dedov (Lo Zar Dodon 12, 14, 17 novembre), Dmitry Khromov (Lo Zarevich Guidòn), Maxim Perebeynos (Lo Zarevich Afròn), Dmitrii Skorikov (Il Voevoda Polkan 11, 13, 16 novembre), Grigory Solovyev (Il Voevoda Polkan 12, 14, 17 novembre), Ksenila Vaznikova (Amelfa), Ivan Volkov (Un astrologo 11, 13, 16 novembre), Mikhail Seryshev (Un astrologo 12, 14, 17 novembre), Lidiya Svetozarova (La Zarina di Semacha astrologo 11, 13, 16 novembre), Anna Grechishkina (La Zarina di Semacha 12, 14, 17 novembre) e Maiia Barkovskaya (Il gallo d'oro).

Chi acquisterà il biglietto per Il gallo d'oro - informa una nota del Petruzzelli - potrà contestualmente acquistare anche Tosca di Giacomo Puccini (in programma dal 16 al 23 dicembre).

Chi invece vuole acquistare esclusivamente i biglietti per Tosca potrà farlo a partire dal 19 novembre. (ANSA).