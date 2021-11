4 novembre: presidente Senato a Sacrario Bari per cerimonia

(ANSA) - BARI, 04 NOV - La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è arrivata al Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare di Bari per la cerimonia commemorativa in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Con lei il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. Dopo la deposizione della corona di alloro, la resa degli onori ai caduti e la firma dell'Albo d'Onore da parte della presidente del Senato, l'arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, celebrerà la messa.

Seguirà la lettura della preghiera per i caduti e della motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare concessa al Milite Ignoto e, infine, l'allocuzione del sottosegretario Mulè.

Alla cerimonia partecipano la prefetta di Bari Antonella Bellomo, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro, le massime autorità locali civili e militari. (ANSA).