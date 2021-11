Sorpresi a rubare in azienda dismessa, 4 arresti nel Barese

(ANSA) - BARI, 03 NOV - I Carabinieri questa mattina hanno sorpreso e arrestato in flagranza quattro pregiudicati mentre stavano rubando all'interno di una ex fabbrica di divani nella zona industriale a Modugno (Bari). Dopo una segnalazione alla centrale operativa, i militari sono andati sul posto a controllare e hanno notato un lucchetto forzato. Sono quindi entrati nello stabilimento e hanno scoperto i quattro malviventi che avevano già caricato in auto una cinquantina di tubi in acciaio, della lunghezza di 70 centimetri, simili ai sostegni per tavoli e scrivanie.

I quattro malviventi, un 48enne, un 41enne, un 68enne e un 43enne, sono accusati a vario titolo di furto aggravato in concorso, ricettazione e porto abusivo di arma e grimaldelli.

Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato numerosi attrezzi da scasso, un apparato Pos e un coltello da cucina con una lama da 38 centimetri. Inoltre l'auto sulla quale viaggiavano i quattro era anche priva di copertura assicurativa.

I ladri sono ora agli arresti domiciliari. (ANSA).