Neopatentato ubriaco distrugge gazebo ristorante, sanzionato

(ANSA) - BARI, 03 NOV - Un neopatentato alla guida di un'auto, risultato poi con tasso alcolemico superiore al limite consentito, ha provocato un incidente nella zona del porto di Trani (BAT), nella notte dell'1 novembre, danneggiando prima la pedana in legno di un'attività commerciale e terminando la corsa contro la struttura esterna di un ristorante, distruggendola.

L'incidente non ha provocato feriti e l'unico veicolo coinvolto è stata la Fiat Punto guidata dal ragazzo neopatentato, residente a San Ferdinando di Puglia. Il giovane, in via Statuti Marittimi, a causa del fondo stradale bagnato, avrebbe perso il controllo dell'auto, regolarmente assicurata e revisionata, con a bordo altri due giovani concittadini, tutti illesi nell'impatto. Le successive verifiche fatte dai carabinieri hanno accertato il tasso alcolemico del conducente, superiore al limite consentito, con conseguente sanzione amministrativa.

(ANSA).