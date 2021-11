Covid: in Puglia 83 nuovi casi (0,56% test) e nessun decesso

(ANSA) - BARI, 02 NOV - Oggi in Puglia si registrano 83 nuovi casi di Coronavirus su 14.824 test, con un calo del tasso di positività dall'1,3% di ieri allo 0,56% di oggi. Non è stato registrato alcun decesso.

I nuovi casi sono così distribuiti: 9 in provincia di Bari, 17 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 9 nel Tarantino. Delle 3.119 persone attualmente positive 141 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva (ieri erano 17). (ANSA).