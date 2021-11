Lancio uova e farina in parco Bari, 'video incastra vandali'

(ANSA) - BARI, 01 NOV - Uova e farina sono stati lanciati nella notte sulle giostrine di un parco nel quartiere Japigia di Bari da cinque giovani vandali che hanno imbrattato giochi, panche e sedute. "Teppisti per una notte" scrive su facebook Lorenzo Leonetti, presidenti del Municipio I di Bari, descrivendo - con allegato il video che immortala l'atto di vandalismo - "l'amaro risveglio, tra uova e farina scagliate contro 'indifesi' giochini, nel parco del Pirp nel quartiere Japigia. Quelle aree giochi dei parchi - scrive Leonetti - sono doni offerti dalla comunità: sono lì ogni giorno per far divertire i bambini, ma oggi saranno inutilizzabili". L'Amiu, fa ssapere il presidente del Municipio, sta già provvedendo a pulire l'area ma "a questi cinque fenomeni, che evidentemente sognano di entrare nella storia del vandalismo barese, dico che il video vi incastra. Spero - conclude Leonetti - che qualcuno vi riconosca così da poter poi venire a casa vostra con le forze dell'ordine, non di certo per gli autografi".

Nella notte di Halloween appena trascorsa "non si sono registrati altri rilevanti eventi di vandalismo soprattutto a carico dei bus Amtab" fa sapere inoltre la Polizia locale di Bari, tranne "un paio di episodi minimali in zona Libertà", con lancio di uova contro i mezzi. Nei giorni scorsi gli autisti dei bus urbani avevano anche chiesto di interrompere il servizio dal pomeriggio per paura di assalti con pietre, come avvenuto l'anno scorso. (ANSA).