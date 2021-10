Omicidio Barletta: stasera fiaccolata per 'fermare violenza'

(ANSA) - BARI, 31 OTT - Associazioni e cittadini annunciano una fiaccolata questa sera alle 19 davanti alla prefettura di Barletta "per ricordare Claudio Lasala", il 24enne ucciso con una coltellata la notte tra il 29 e il 30 ottobre davanti a un bar nel centro storico, probabilmente dopo un litigio.

L'iniziativa è organizzata, si legge in una nota, per "illuminare di luce e speranza il centro storico di Barletta in una data simbolica, quella del 31 ottobre, in contrapposizione alla notte di Halloween", e per "dire a gran voce no ad ogni forma di violenza, per riaffermare così i principi di legalità e sicurezza e fermare l'onda del grave degrado che sta attraversando la città". (ANSA).