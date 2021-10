Viminale, l'ex sindaco di Foggia Landella è incandidabile

(ANSA) - FOGGIA, 29 OTT - Il ministero dell'Interno ha chiesto la dichiarazione di incandidabilità dell'ex sindaco di Foggia Franco Landella (Lega) e per altri nove consiglieri comunali. Il comune di Foggia è stato sciolto per infiltrazioni mafiose nell'agosto scorso. Oltre al primo cittadino arrestato il 21 maggio scorso (e poi tornato in libertà) con l'accusa di tentata concussione e corruzione, il ministero ha chiesto anche l'incandidabilità per i consiglieri comunali Leonardo Iaccarino, ex presidente del Consiglio comunale (arrestato e ora tornato libero il 30 aprile scorso con le accuse corruzione, tentata induzione indebita e peculato), Antonio Capotosto, Consalvo Di Pasqua, Dario Iacovangelo, Liliana Iadarola, Erminia Roberto, Bruno Longo, Pasquale Rignanese e Lucio Ventura. Tutti - secondo la richiesta avanzata dal Ministero - sono ritenuti responsabili dello scioglimento per mafia del comune di Foggia. L'udienza davanti al Tribunale di Foggia è stata fissata il prossimo 14 dicembre. Sul Comune di Foggia è in corso una inchiesta su un presunto giro di tangenti e che vede coinvolte 14 persone tra cui lo stesso ex sindaco e alcuni consiglieri comunali di maggioranza. (ANSA).