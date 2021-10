Truffa su fondi Ue per agricoltura, sequestro nel Barese

(ANSA) - BARI, 29 OTT - Avrebbero ottenuto indebitamente fondi europei destinati all'agricoltura, creando una impresa fittizia necessaria per chiedere gli aiuti concessi nell'ambito della 'Politica agricola comune' truffando l'Agea. La Guardia di finanza ha sequestrato a due coniugi di Santeramo in Colle, nel Barese, beni mobili e un immobile del valore di 30 mila euro, pari al denaro pubblico illecitamente ottenuto ed erogato dall'Agea. I fatti contestati si riferiscono agli anni 2009-2019.

Stando alle indagini coordinate dal pm Claudio Pinto, marito e moglie avevano costituito una azienda agricola fittizia per ottenere "gratuitamente" dall'Agea i cosiddetti "titoli", commisurati al numero di ettari di terreno che viene dichiarato coltivato, che consentono a "nuovi agricoltori" di percepire "contributi pubblici comunitari". La truffa sarebbe stata messa in atto, poi, attraverso la stipula, nel 2009 e nel 2011, di due contratti falsi che hanno consentito ai coniugi di ottenere i "titoli" e i conseguenti aiuti economici fino al 2019.

Ai due indagati sono anche contestate violazioni amministrative che prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito e, contestualmente, i finanzieri hanno effettuato le segnalazioni agli organi competenti per il recupero delle somme erogate.

