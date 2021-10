Torna il Festival di Lecce tra Giovanna Ralli, Verdone e Szabó

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Giovanna Ralli, István Szabó, Carlo Verdone e l'anteprima nazionale di PER TUTTA LA VITA di Paolo Costella con Carolina Crecentini e Filippo Nigro. Questi alcuni degli appuntamenti della XXII edizione del Festival del Cinema Europeo presentata oggi a Roma da Antonio Parente, direttore Apulia Film Commission e Alberto La Monica, direttore artistico, che si svolgerà a Lecce dal 6 al 13 novembre.

Intanto un omaggio a Giovanna Ralli, che riceverà l'Ulivo d'oro alla carriera e a cui sarà dedicata una retrospettiva dei suoi film.

Per la sezione dedicata alle figure centrali del cinema europeo c'è István Szabó con una rassegna dei film che comprende MEPHISTO, con cui il regista ungherese vinse l'Oscar nel 1981, e FINAL REPORT il suo ultimo lungometraggio interpretato da Klaus Maria Brandauer che verrà presentato a Lecce in anteprima nazionale. Previsto anche con il regista ungherese un incontro con il pubblico e la consegna dell'Ulivo d'Oro alla Carriera.

Saranno dieci i film a Lecce in anteprima nazionale, presentati dai registi o dagli attori. Tra questi A GOOD MAN di Marie-Castille Mention-Schaar; FOX IN HOLE di Arman T. Riahi; LOVE TASTING di Dawid Nickel e MY LITTLE SISTER di Stéphanie Chuat R Véronique Reymond.

Il Festival del Cinema Europeo propone poi una sezione non competitiva dedicata alla Commedia Europea con proiezioni di cinque film in anteprima nazionale e incontri con i rispettivi registi.

Per le anteprime oltre PER TUTTA LA VITA, film d'apertura del Festival, anche LA PERSONA PEGGIORE di Joachim Trier, che uscirà in sala il 2 dicembre con Teodora. (ANSA).