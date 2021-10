Premio Paolo Borsellino a Pinuccio Fazio,padre vittima mafia

(ANSA) - BARI, 29 OTT - Il premio nazionale "Paolo Borsellino" è stato conferito oggi a Pinuccio Fazio, il papà di Michele, vittima innocente di mafia, ucciso per errore la sera del 12 luglio 2001 a Bari vecchia. La cerimonia si è svolta a Pescara. Il premio, giunto alla 25esima edizione, è stato assegnato a 15 personalità italiane del mondo della scuola, del sociale, del giornalismo, della cultura e della giustizia, "che hanno offerto un'azione d'impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa contro l'ingiustizia, ed in modo particolare a quanti hanno dato il loro impegno per la difesa e per la promozione dei valori della libertà, della democrazia e della legalità". (ANSA).