La musica pugliese protagonista a 'Womex 2021' in Portogallo

(ANSA) - BARI, 29 OTT - Il Womex, fiera musicale europea in programma sino al 31 ottobre a Porto, in Portogallo, che quest'anno riunisce oltre 20mila delegati provenienti da tutto il mondo, ospita una delegazione di 17 artisti e operatori, due showcase di artisti pugliesi e un film sulla tradizione dei tamburelli salentini.

La delegazione sarà presente nello stand di Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musica regionale. Ci saranno Katarzyna Janina Kurdziel (Arra Produzioni Mediterranee), Domenico Coduto (IPE IPE), Mauro Durante (Canzoniere Grecanico Salentino), Giuseppe Domenico Netti (Associazione Café 1799), Erasmo Treglia (Finisterre), Federico Scarabino e Raffaele Niro (Associazione culturale Rhymers' Club), Giuseppe Marasco (Group Marasco Comunicazione - ITALYSONA), Claudio Prima e Gaetano Carrozzo (Associazione Culturale Manigold), Alessandra Savino (Asteria Space), Gaia Giusy Gentile (Kind Production), Antonio Boezio (BOBO Studios), Elvis Nicolas Ceglie (Associazione culturale NODE), Giuseppe Bortone e Giuseppe Tafuro (Zero Nove Nove) e Marco Destinio (Note a Sud APS). Tutti impegnati in attività di promozione e diffusione di progetti che diffondono la cultura musicale pugliese.

Inoltre sono due gli artisti pugliesi presenti nel programma ufficiale degli showcase: Antonio Castrignanò & Taranta Sounds giovedì 28 ottobre sul Coliseu Stage; e Maria Mazzotta venerdì 29 ottobre sul Daycase Stage. Infine sino al 30 ottobre presso la Film Library, Conference Area-Foyer, sarà trasmesso il film 'Tamburreddhu: Resistenza Sonora Salentina' di Claudio Cavallo Giagnotti. (ANSA).