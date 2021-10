Calcio: Bari; Mignani, pronti a battere il Catanzaro

(ANSA) - BARI, 29 OTT - "Due risultati su tre contro i calabresi? Abbiamo preparato questa partita per vincere e domani vedremo chi è più bravo. Affrontiamo una squadra forte, che ha confermato buona parte della rosa e il tecnico della passata stagione. Il pubblico vedrà una bella partita": così il tecnico del Bari Michele Mignani ha presentato la sfida d'alta quota in programma tra meno di 24 ore al San Nicola contro il Catanzaro.

"La sconfitta con il Francavilla? I ko - ha aggiunto - fanno sempre male e non bisogna mai avere abitudine alle sconfitte.

Abbiamo compreso i motivi della cattiva prestazione precedente e ci siamo preparati per il Catanzaro. Ho ricordato ai ragazzi il nostro percorso, tra difficoltà e sacrifici, con spirito di gruppo e soddisfazioni. La pagnotta si conquista di settimana in settimana e domani ci proveremo".

"Subiamo troppo per le occasioni concesse agli avversari. Nelle ultime partite - ha chiarito Mignani - abbiamo dato più opportunità ai rivali, ma non è un problema individuale o di reparto. Dobbiamo migliorare come squadra, con la giusta aggressività".

Il club intanto, stante il lungo infortunio che bloccherà il difensore Di Cesare, sta per ufficializzare il reintegro in rosa del centrocampista De Risio, mentre la mezzala Scavone è convocato. Out invece l'attaccante Marras. (ANSA).