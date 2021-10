Operaio 67enne precipita da impalcatura in Salento, è grave

(ANSA) - SANNICOLA, 27 OTT - Un operaio di 67 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal ponteggio sul quale stava svolgendo lavori di intonacatura ad un immobile. È accaduto a Sannicola (Lecce), in via Kennedy. L'uomo è il titolare della ditta incaricata dei lavori. Per cause ancora da chiarire ha perso l'equilibrio precipitando al suolo. Soccorso dai sanitari del 118 è stato condotto al Vito Fazzi di Lecce dove i sanitari gli hanno riscontrato un grave trauma cranico e facciale. Sull'accaduto indagano carabinieri e ispettori dello Spesal. (ANSA).