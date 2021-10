Halloween: al MArTA caccia al tesoro tra scheletri e statue

(ANSA) - TARANTO, 27 OTT - "La vigilia di Ognissanti, lasciate a casa zucche e 'trick or treat' e provate a far vivere ai vostri bambini l'esperienza di un Halloween originale e coinvolgente con la caccia al tesoro dentro le sale espositive del MArTA". Ad annunciare il programma destinato ai più piccoli è la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva Degl'Innocenti, che per il 31 ottobre, nella giornata tradizionalmente legata alla festa di origine celtica, apre le porte del Museo e lascia che sia lo Zeus d'Ugento, esposto al secondo piano del Museo tarantino, a dare il benvenuto ai bambini che vorranno partecipare a questa esperienza.

"Un modo unico - commenta ancora la direttrice - per incontrare le creature mostruose del mito e scoprirne la storia attraverso i reperti del Museo. La caccia al tesoro è uno dei giochi più amati dai bambini, gli stessi a cui, dopo i lunghi periodi di pandemia, viene chiesto, invece, di mettere in moto non solo il proprio fisico, ma soprattutto la propria mente con indovinelli, indizi e misteri che li porteranno a conoscere il legame stretto tra loro e i loro antenati".

Due gli appuntamenti per la caccia al tesoro: alle ore 9.30 e alle ore 11.30.

L'attività avrà una durata di un'ora. L'esperienza è gratuita per i bambini dai 5 agli 11 anni. Gli adulti invece potranno acquistare il biglietto del Museo per visitare il MArTA mentre i loro figli saranno immersi nell'attività, tra scheletri, vasi, statue e misteri. (ANSA).