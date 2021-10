Xylella: altri 99 ulivi infetti, 12 in zona di contenimento

(ANSA) - BARI, 26 OTT - Altri 99 ulivi sono risultati positivi alle analisi per Xylella: 12 in zona contenimento (3 a Locorotondo, 8 a Fasano e 1 a Crispiano) e i rimanenti 87 in zona infetta (86 ad Ostuni ed 1 a Martina Franca). Lo rende noto Infoxylella. In particolare - viene evidenziato - prosegue la comparsa di nuovi focolai, saliti ad 11, nel territorio compreso tra Locorotondo ed Alberobello, mentre si registra un secondo focolaio ad ovest di Crispiano, in direzione Massafra (Taranto).

Quindi, il totale delle piante infette del monitoraggio in corso sale a 243, delle quali 78 in zona cuscinetto o contenimento.

L'aggiornamento al 22 ottobre dell'avanzamento del piano d'azione 2021 indica un avanzamento al 72,93% delle superfici ispezionate, al 79,82% dei campioni prelevati ed all'83,33% delle piante positive abbattute. Per il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, "il sistema dei monitoraggi e campionamenti va potenziato, perché la lotta all'insetto vettore è stata trascurata e monitoraggi e campionamenti degli ulivi fino ad oggi si sono basati principalmente su analisi visiva di piante troppo spesso asintomatiche". (ANSA).