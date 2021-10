Draghi a Bari: sindaco Modugno, innovazione è chiave futuro

(ANSA) - BARI, 26 OTT - "La principale sfida nei prossimi anni per noi amministratori è fare in modo che le aree industriali delle nostre città possano essere un concreto volano di sviluppo e trainare una rinascita sociale ed economica del Mezzogiorno prima, dell'Italia poi. Per far questo abbiamo una grande, irripetibile occasione: i fondi del Pnrr". Lo dichiara il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, che oggi ha partecipato alla visita con il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi nella sede dell'azienda Masmec di Modugno, "un'azienda 4.0 - ha detto Bonasia - , orientata al futuro, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità".

"Siamo un territorio dalle enormi potenzialità - ha evidenziato il sindaco di Modugno - , dotato di grandi imprenditori e professionalità che hanno dato vita ad aziende di altissimo livello in grado di competere con le più grandi realtà di tutto il mondo".

"Ma ci vogliono progetti concreti e orientati al futuro e una programmazione seria e puntuale - ha detto Bonasia - . Una progettualità che come Comuni della Città Metropolitana di Bari punta alla cosiddetta Agenda 2030. Una base comune da cui partire e che non può prescindere da innovazione e ricerca, coinvolgimento delle realtà produttive e da un legame sempre più concreto tra scuole, job center e imprese. È da qui che passa il futuro". (ANSA).