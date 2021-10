Si ribalta autocisterna con Gpl, tratto superstrada chiuso

(ANSA) - OSTUNI, 25 OTT - Un'autocisterna che trasporta Gpl, contenente 54 metri cubi di gas, si è ribaltata sulla superstrada Brindisi - Bari all'altezza della località Torre Pozzelle, a Ostuni (Brindisi). Il conducente è rimasto incastrato nella cabina ed è stato estratto dai vigili del fuoco: è ferito, è stato trasportato in ospedale da personale del 118. L'incidente si è verificato attorno alle 10,30. La corsia, in direzione nord è stata chiusa al traffico, deviato lungo la viabilità di servizio lato monte. Da quanto si apprende, non vi sarebbero altri veicoli coinvolti. Il mezzo è finito in un canale di scolo. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, sono sopraggiunti colleghi da Brindisi con un'autobotte e un'autogru.

Gli agenti della Polizia stradale si sono occupati della gestione della viabilità. In arrivo il nucleo Nbcr da Bari per il travaso della sostanza.

L'Anas, il cui personale è sul luogo, fa sapere che è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 26,500 Torre Pozzelle al km 23,500 Costa Merlata. (ANSA).