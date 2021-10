Mattarella, formare coscienze per contrastare criminalità

(ANSA) - FOGGIA, 25 OTT - "La formazione delle coscienze è avvertita come indispensabile in tutto il nostro Paese. E sul fronte della lotta alla criminalità organizzata la formazione delle coscienze è decisiva ed è uno degli elementi cui concorre l'insegnamento universitario che, come presidio di cultura, è ovunque un elemento di sostegno". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Foggia.



Riferendosi all'intervento di uno studente, il Capo dello Stato ha aggiunto: "L'esortazione" di "Bruno, nel chiedere ai giovani di impegnarsi, di non tirarsi indietro, di accettare il rischio e di mettersi in gioco, è l'orizzonte che tutto il nostro Paese si pone come obiettivo, di cui tutto il nostro Paese ha bisogno. La giovane generazione che cresce, consente al nostro Paese di sperare in una crescita costante, nell'innovazione, nel senso di responsabilità, nel senso di eguaglianza e di libertà realmente vissuta".

Il diritto allo studio, ha proseguito Mattarella, "è espressione di libertà e uguaglianza". "L'università è un presidio di cultura, di senso della convivenza, di rispetto degli altri ed è - ha aggiunto - di grande importanza in questo territorio, richiede un impegno particolare da parte delle istituzioni. Qui l'ateneo è un presidio che esprime la volontà di crescere".