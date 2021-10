Droga:ai domiciliari con 5 kg marijuana,arrestato nel Barese

(ANSA) - BARI, 25 OTT - Coltivava marijuana nel giardino di casa mentre era agli arresti domiciliari, a Modugno, nel Barese.

Per il pregiudicato 35enne Giacomo Calia è scattato l'arresto in carcere per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In una cisterna i carabinieri hanno trovato oltre 5 chili di droga.

Il controllo, con il supporto dei militari cinofili, ha interessato la casa, il terreno agricolo di pertinenza, i terreni attigui, un pollaio e un capanno in legno. Quest'ultimo era stato adibito a essiccatoio, con dei condizionatori e fili per stendere i rametti di marijuana. In uno spiazzale pulito e privo di erbacce, poi, c'erano rimasugli di piante di cannabis indica e poco distante, coperta da un telo rosso, c'era una cisterna zincata, tagliata a metà e capovolta con la parte concava rivolta verso il terreno: al suo interno sono stati trovati diversi contenitori in plastica trasparente, contenenti 5,6 kg di marijuana già essiccata e confezionata. Inoltre nel corso della perquisizione sono stati trovati 912 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute il provento dell'attività illecita di spaccio. (ANSA).