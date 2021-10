Covid: in Puglia 203 nuovi casi riscontrati su 19.415 test

(ANSA) - BARI, 23 OTT - Oggi in Puglia si registrano 203 nuovi casi di coronavirus su 19.415 test giornalieri (1% incidenza) e zero decessi. La maggioranza dei casi sono stati individuati in provincia di Bari (70), poi ci sono le province di Foggia (43), Taranto (41) e Lecce (29). Seguono il Brindisino (17) e la provincia Barletta-Andria-Trani (1).

Delle 2.219 persone attualmente positive 129 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva. (ANSA).