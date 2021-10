Serre con piante marijuana tra i fughi, 2 arresti nel Barese

(ANSA) - BARI, 21 OTT - Avevano allestito una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, nascondendo la tenda tra altre piccole serre destinate alla coltivazione di funghi, nella campagne di Acquaviva delle Fonti, nel Barese. Due persone, un pluripregiudicato 38enne del posto e un 32enne incensurato di Cassano Murge, sono state arrestate in flagranza dai carabinieri e portate in carcere a Lecce.

I militari da alcuni giorni si erano insospettiti per il continuo via vai di persone da quel terreno e così, dopo servizi di osservazione, sono intervenuti sorprendendo i due mentre erano intenti a curare le piante di marijuana. Nelle serre avevano creato le giuste condizioni climatiche per la coltivazione, mediante l'utilizzo di teli in plastica con chiusura ermetica, umidificatori, stufe e lampade per favorire la infiorescenza delle piante, circa una trentina, alcune delle quali avevano raggiunto oltre un metro di altezza.

Complessivamente la marijuana coltivata e sottoposta a sequestro all'interno delle due serre ha un peso di circa 6 kg, oltre ad altre piccole piante trovate in alcuni vasi in attesa di essere trapiantate. Le successive perquisizioni domiciliari a carico dei due arrestati hanno consentito di sequestrare altri 12 grammi di marijuana già essiccata e una dettagliata "contabilità" relativa ad una presunta attività di spaccio. I carabinieri hanno cioè trovato quaderni e appunti manoscritti con nomi di acquirenti e cifre. (ANSA).