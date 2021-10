Expo Dubai: Emiliano, Puglia vuole cambiare con innovazione

(ANSA) - BARI, 21 OTT - Dall'aerospazio all'acqua. La missione istituzionale della Regione Puglia all'Expo di Dubai si chiude con un arrivederci: dal 20 al 26 marzo 2022 la Puglia sarà nuovamente nel Padiglione Italia della "Water Week", dedicata alla gestione delle risorse idriche, alla blue economy, all'acqua come fonte di sostentamento e di energia rinnovabile ed agli ecosistemi acquatici.

"In questa prima missione Pugliese all'Expo 2020 - afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - abbiamo conosciuto un mondo nuovo, un mondo di opportunità. Per un Sud del mondo, come la Puglia, che vuole cambiare il proprio destino attraverso l'innovazione tecnologica, la cooperazione e la tolleranza sono le due parole d'ordine di questo luogo costruito per il confronto tra le religioni, il confronto politico e pacifico tra chi è molto ricco e chi invece vuole guadagnare diritti, uguaglianza e libertà attraverso lo sviluppo economico". "La Puglia è stata all'Expo Dubai - aggiunge - con il suo apparato industriale, con le sue università, in particolare con il Politecnico di Bari, per questa prima settimana sull'aerospazio. Nella seconda di marzo sull'acqua presenteremo anche i Giochi del Mediterraneo di Taranto e inviteremo a partecipare a questa presentazione tutti i Paesi del Mediterraneo. Questa nostra partecipazione non rappresenta solo la Puglia, ma tutte le regioni italiane che hanno, attraverso i fondi europei per l'Internazionalizzazione, contribuito a questo evento". Le relazioni commerciali tra Puglia ed Emirati Arabi Uniti mostrano un saldo attivo ininterrotto dal 2011 al 2020: nell'ultimo decennio il valore delle esportazioni supera quello delle importazioni. Nonostante la crisi sanitaria, nel 2020 l'interscambio (esportazioni + importazioni) ha superato la somma di 37,6 milioni di euro.

(ANSA).